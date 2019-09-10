شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تلزم مديري مديريات صنعاء بتنظيم فعاليات طائفية للاحتفاء بـ"عاشوراء" والان مع التفاصيل

قالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي الإيرانية ألزمت مديري مديريات أمانة العاصمة صنعاء بإقامة وتنظيم فعاليات طائفية للاحتفاء بمقتل الحسين و"عاشوراء". وأضاف المصادر، التي نقلت عنها وكالة "خبر" أن المليشيا ألزمت التجار ورجال المال والأعمال دعم وتمويل تنظيم الفعاليات التي تعتبرها الجماعة "إحياءً لقيم آل البيت" والسلالة. وأكدت المصادر أن قيادات المليشيا المنتمية للسلالة في أحياء حزيز والجراف و صنعاء القديمة فتحت منازلها ودواوينها لإقامة جلسات بكائيات حسينية لإحياء هذه المناسبة. Advertisements ويرى متابعون أن الفعاليات الحوثية مقدمة لافتتاح حسينيات بشكل غير معلن وإقامة طقوس المذهب الشيعي الاثنى عشري والذي لا يستبعد خلالها قيام عناصرها بالنواح والبكاء واللطم. يشار إلى أن المليشيا افتتحت حسنيات بالفعل في بعض محافظات الجمهورية، كمحافظة صعدة والجوف، بعد أن أوفدت عددا من قيادتها العقائديين إلى إيران. ويرفض المجتمع اليمني الفكر الحوثي والطقوس المستوردة من إيران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تلزم مديري مديريات صنعاء بتنظيم فعاليات طائفية للاحتفاء بـ"عاشوراء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.