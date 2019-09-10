ما فعله مكافحة الارهاب في صلاح الدين 'فيديو'

نفذ جهاز مكافحة الارهاب، الثلاثاء، عملية عسكرية في مناطق بصلاح الدين لملاحقة فلول "داعش". وتناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مقطع فيديو يظهر فيه جانب من لعملية التي اطلق عليها اسم ‫التُراب الأسود في قرية كنعوص بالمحافظة. Advertisements



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