توجه عراقي نحو 'اس 400' وضغوط اميركية لمنع ذلك

اكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية بدر الزيادي، الثلاثاء، ان تنوع مصادر التسليح وعدم حصره بدولة واحدة سيكون مصدر القوة للعراق، مبينا ان مجلس النواب سيمنح الحكومة الدعم والشرعية والقوة للتعاقد على شراء منظومة اس 400 المتطورة للدفاع الجوي.

وقال الزيادي في حديث لـ الخليج 365، "لدينا رؤية واضحة وتم طرحها سابقا بضرورة ان يكون هنالك تنوع في مصادر التسليح للقوات المسلحة بغية عدم السماح لاي جهة بالتحكم بقرارات البلد وتسمح بانتهاك سيادته وكونها خطوة لاعطاء قوة اضافية للعراق"، مبينا ان "الاتفاقية الستراتيجية مع امريكا لم يكن لها دور في حماية اجواء البلد حين خرقت طائرات معادية من الخارج اجواءنا وضربت اهداف داخل العاصمة".

واضاف الزيادي، ان "العراق كدولة لها سيادة، فمن حقنا الذهاب الى اي دولة نعتقد ان لديها منظومة دفاع جوي متطورة تحفظ سيادة البلد وتمنع الخروقات المستقبلية"، لافتا الى ان "هذا التوجه هو الاقوى حاليا وهنالك رغبة بالتعاقد على شراء منظومة اس 400 المتطورة سواء من روسيا او من اي دولة اخرى بحسب الاتفاقيات والتعاقدات الانسب للعراق، ونحن في مجلس النواب عموما ولجنة الامن والدفاع البرلمانية من الداعمين لتلك الخطوة".

Advertisements

واكد الزيادي، ان "امريكا ستمارس ضغوط ولن توافق على شراء العراق لمنظومة دفاع من روسيا او غيرها من الدول، لكننا بقرارنا الذي سنصوت عليه داخل البرلمان فسنكون الداعم الاقوى للحكومة وسنعطيها الشرعية الكاملة لاتخاذ هذه الخطوة المهمة".

يشار الى ان عدة مواقع ومقرات تابعة الى الحشد الشعبي قد تم استهدافها في وقت سابق، في مناطق متفرقة من البلاد، فيما أشار رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى أن القصف كان مدبراً من الخارج.