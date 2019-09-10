اعتقال 11 متهما خلال 24 ساعة في بغداد

افادت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، بأن قواتها اعتقلت 11 متهما خلال 24 ساعة الماضية بمناق متفرقة من بغداد. وقالت في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "القوات الامنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت خلال 24 ساعة الماضية من اعتقال أربعة متهمين بجرائم الارهاب وخمسة اخرين بجرائم السرقة واثنان بجريمة حيازة المخدرات، في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد".



وكانت قيادة عمليات بغداد، قالت في وقت سابق قواتها تمكنت من تحرير طفل مختطف بعمر يومين وإلقاء القبض على خاطفته جنوبي بغداد.



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