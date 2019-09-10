تحرير طفل مختطف واعتقال خاطفته جنوبي بغداد

افادت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، بتحرير طفل مختطف واعتقال خاطفته جنوبي العاصمة. وقالت في بيان تلقت الخليج 365، إن القوات الامنية في قيادة عمليات بغداد (سيطرة 75) جنوبي بغداد تمكنت من تحرير طفل مختطف بعمر يومين وإلقاء القبض على خاطفته".



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.