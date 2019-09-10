تزامناً مع كلمة نصرالله.. تحليق كثيف للطيران الاسرائيلي فوق الجنوب

افادت وسائل اعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بتحليق كثيف للطيران الاسرائيلي فوق الجنوب بالتزامن مع كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
وقالت اذاعة "صوت لبنان" انه تزامناً مع كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في العاشر من محرّم، أفيد عن تحليق كثيف للطيران الاسرائيلي على مستوى منخفض فوق ساحل صور ـ الناقورة.
والقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، صباح اليوم الثلاثاء، كلمة بمناسبة العاشر من محرم، وذلك في الضاحية الجنوبية لبيروت.
والقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، صباح اليوم الثلاثاء، كلمة بمناسبة العاشر من محرم، وذلك في الضاحية الجنوبية لبيروت.
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