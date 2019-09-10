تسجل هزة أرضية شمال شرق بغداد

أعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، ان مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية شمال شرق بغداد.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مراصدنا سجلت حدوث هزة أرضية تبعد (170) كم شمال شرق مدينة بغداد"، مبينة ان "قوتها بلغت 3،8 درجة على مقياس ريختر".
واضافت ان "المواطنين لم يشعروا بالهزة"، مبينة انه "لم ترد لنا اي انباء عن حصول أضرار ".
ودعت الوزارة "المواطنيين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية".
يذكر ان العراق قد تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الارضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع الصفيحة العربية.
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