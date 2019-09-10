بعد 24 ساعة على إسقاط حزب الله طائرة إسرائيليةً.. حماس فعلتها في غزة

أسقطت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء، طائرة إسرائيلية مسيّرة من طراز "كواد كابتر" بعد إطلاق النار عليها شرق مدينة رفح جنوب القطاع، بحسب وسائل إعلام فلسطينية. واكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، سقوط الطائرة في جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحادثة قيد التحقيق. وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الطائرة أُسقطت في ساعة متأخرة الليلة الماضية. وبحسب موقع "واللا" فإن قوة مسلحة تابعة لـ"حماس" لاحظت وجود الطائرة المسيرة في سماء القطاع شرق رفح، وأطقت النيران عليها وأسقطتها.



من جهتها، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أنه بعد 24 ساعة على إسقاط حزب الله للطائرة الإسرائيلية في الجنوب، أسقطت "حماس" طائرة إسرائيلية أخرى جنوبي قطاع غزة. من جهتها، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أنه بعد 24 ساعة على إسقاط حزب الله للطائرة الإسرائيلية في الجنوب، أسقطت "حماس" طائرة إسرائيلية أخرى جنوبي قطاع غزة.

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