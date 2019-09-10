مفاوضات أفغانستان والتضخم بالسودان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

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العين الإخباريةالثلاثاء 2019/9/10 01:12 م بتوقيت أبوظبي
نشرة الظهيرة من "العين الإخبارية"
في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة يبرز: "ترامب: مفاوضات أفغانستان انتهت.. وسنخفض عدد قواتنا"، و"الحشد الشعبي بصواريخ روسية.. توريط إيراني للعراق في الحرب مع أمريكا"، و"لجنة مشتركة بين السيادي السوداني والحركات المسلحة لإحلال السلام"، و"الجيش الليبي: لا تحاور مع المليشيات وتنظيم القاعدة".
وعن الأوضاع اليمنية تتابعون: "لجنة الحديدة اليمنية توافق على نشر مراقبين للهدنة".
أما في الاقتصاد فتطالعون: "التضخم في السودان يرتفع إلى 53% خلال أغسطس"، و"نيكي يرتفع 21.0% في بداية التعاملات بطوكيو".
وإلى الملاعب تطالعون: "رواتب اللاعبين تمنح برشلونة تفوقا جديدا على ريال مدريد".
وفي التكنولوجيا تتابعون: "أبل تطلق آيفون 11 في بث مباشر للعالم".
وفي الفن: "صراع العروش أبرزها.. 5 مسلسلات وقعت في فخ التطويل".
للتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول 2019.
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