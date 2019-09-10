الان تتابع مذكرة اعتقال ضد 53 ضابطاً وجندياً في الجيش التركي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:16 ص, 10 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 بتهمة الانتماء لمنظمة فتح الله غولن انقرة- الخليج 365: أصدر المدعي العام التركي مذكرة اعتقال ضد 53 ضابطا وجنديا في الجيش بتهمة الانتماء لمنظمة فتح الله غولن.

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