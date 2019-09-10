الموجز
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤسف، لتعدي مجموعة من الشباب على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة "من الأقزام" بواسطة كلب شرس.
ويظهر في الفيديو شاب من متحدي الإعاقة ويعتدي عليه كلب مدرب بعدما يتلقى الأوامر من مالكه الذي وقف هو وأصدقائه يشاهدون اعتداء الكلب على الشاب ويضحكون بشدة.
الفيديو تم تصويره بواسطة هاتف محمول لأحد الحضور في منطقة زراعية، وظهر الشاب وهو يقاوم الكلب الذي اعتدى عليه بضراوة بمساعدة صاحبه وسط صرخات الشاب المعتدى عليه، ويظهر صوت أحد الشباب في نهاية الفيديو، وهو يقول لهم "كفاية عشان هيعيط".
وحصد الفيديو عددا كبيرا من المشاهدات والمشاركات، وطالب المئات بضرورة القبض على هولاء ومحاكمتهم نظرا لاعتدائهم على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بدافع الضحك و"الهزار".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد واقعة طفل صالون الحلاقة.. شباب يسلًطون كلب شرس على "قزم".. وأحدهم: كفاية هيعيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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