من هو عماد أبوهاشم الإخواني المنشق.. عمل قاضيًا بمحكمة المنصورة وهرب لتركيا بعد فض رابعة وتنبأ بإعدام مرسي وأتهم المخابرات بتدبير تفجير الطائرة الروسية



أحمد أبوعقيل

عاد المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، بعد 8 سنوات من الهروب قبل إن يقرر العودة إلى مصر.

المستشار عماد أبو هاشم، قال إنه قرر الانشقاق عن صفوف الإخوان وكشف المستور قائلا:" الناس دي بتفهمك انك بتشتغل لمصلحة مصر، وبتعمل حاجات ترضي الله ورسوله، وتتفاجأ إنك بتشتغل مع الناس اللي بتخرب مصر، وبتعمل حاجات لا ترضي الله".

من هو عماد أبو هاشم

المستشار أبوهاشم كان يعمل قاضى من الفئة (أ) بمحكمة المنصورة الابتدائية وأسمه بالكامل «عماد محمد أبو هاشم» والذى هرب إلى تركيا عقب فض اعتصام رابعة الإرهابي ليعود ويهاجم الجماعة في سلسلة مقالات وخرج علينا بالأمس مع ليكشف المزيد من أسرار هذه الجماعة الإرهابية.

وتنبأ أبوهاشم في الربع الأول مع عام 2015بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسى قائلا:" معلومات عاجلة من مصدرٍ داخل إحدى الجهات المعنية باتخاذ القرار فى مصر تؤكد أن الرئيس مرسى سيُحكم عليه بالإعدام وأن الحكم سيُنفَّذ فى غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر . "

إعدام مرسي

تنبأ أبو هاشم بإعدام مرسي :" بعض الحقائق القانونية والموضوعية المتصلة بحبس الرئيس مرسى احتياطيًّا فى 15 يونيو 2013 ، فإنه وفقًا للمادة ( 143 ) من قانون الإجراءات الجنائية بفقرتيها الرابعة والخامسة واللتين جرى نصهما على أنه " (4) وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة , وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام .

تفجير الطائرة الروسية

وكتب أبو هاشم :" تناقلت وسائل الاعلام الأيام الماضية ما يفيد تسرب معلوماتٍ استخباراتيةٍ تشير إلى ضلوع المخابرات المصرية فى تفجير الطائرة الروسية التى سقطت مؤخرًا وسط شبه جزيرة سيناء قولًا بأن القنبلة التى زُرِعت بالطائرة تم توقيتها للانفجار بعد ساعتين من إقلاعها لتكون الطائرة قد وصلت بالفعل إلى الأراضى التركيةِ ؛ و ذلك بغية إلصاق التهمة بالدولة التركية انتقامًا منها بسبب مواقفها تجاه قضايا الشرق الأوسط .