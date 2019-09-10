التضخم في مصر يسجل أدنى مستوى له منذ 2013

أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين واصل الانخفاض، متراجعا إلى 7.5 في المئة في آب من 8.7 في المئة في تموز، ليسجل أدنى مستوياته منذ آذار 2013 عندما بلغ 7.6 في المئة.

وفقا لوكالة "​رويترز​"، ومقارنة مع الشهر السابق، تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية بنسبة 0.7 بالمئة في آب من 1.1 بالمئة في تموز. لافتة الى أن "أسعار الخضروات و​الفاكهة​ تشهد في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة وهو ما دفع ​وزارة الداخلية​ و​الجيش​ لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم".

واضافت: " الشهر الماضي، خفض ​البنك المركزي المصري​ أسعار ​الفائدة​ الرئيسية بواقع 150 نقطة أساس للمرة الأولى منذ شباط"، مشيرة الى ان "سعر الايداع لاجل ليلة واحدة نزل إلى 14.25 بالمئة من 15.75 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25 بالمئة من 16.75 بالمئة".