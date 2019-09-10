الرئيس الاميركي يتباهى بتسريحة شعره: شعر رأسي الأفضل بكثير

تباهى الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ مجددا بتسريحة شعره، مشيرا إلى أن "شعر رأسه أفضل مما لدى معظم أصدقائه".

وأعلن ترامب متحدثا أمام حشد من أنصاره في ولاية نورث كارولينا، أنه "على أتم الاستعداد لحضور اجتماع في ملعب مفتوح بدلا من صالة مغلقة، لاستيعاب جميع المؤيدين"، مشيرا الى أنه "كان مستعدا حتى لتبليل تسريحة شعر رأسه الشهيرة، مضيفا أن ذلك كان سيظهر على أقل تقدير أن شعره طبيعي".

وشدد في هذا السياق أن "هذا هو شعري ومن الممكن أن لا يكون رائعا، لكني أستطيع القول إنه أفضل مما لدى معظم أصدقائي من الأقران، بل هو الأفضل بكثير ".