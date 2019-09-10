تباهى الرئيس الاميركي دونالد ترامب مجددا بتسريحة شعره، مشيرا إلى أن "شعر رأسه أفضل مما لدى معظم أصدقائه".
وأعلن ترامب متحدثا أمام حشد من أنصاره في ولاية نورث كارولينا، أنه "على أتم الاستعداد لحضور اجتماع في ملعب مفتوح بدلا من صالة مغلقة، لاستيعاب جميع المؤيدين"، مشيرا الى أنه "كان مستعدا حتى لتبليل تسريحة شعر رأسه الشهيرة، مضيفا أن ذلك كان سيظهر على أقل تقدير أن شعره طبيعي".
وشدد في هذا السياق أن "هذا هو شعري ومن الممكن أن لا يكون رائعا، لكني أستطيع القول إنه أفضل مما لدى معظم أصدقائي من الأقران، بل هو الأفضل بكثير ".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الاميركي يتباهى بتسريحة شعره: شعر رأسي الأفضل بكثير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.