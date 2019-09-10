"كيودو": بيونغ يانغ تطلق صاروخين بلغ مداهما 330 كيلومترا

أفادت وكالة "كيودو" بأن " ​كوريا الشمالية​ قامت بإطلاق صاروخين "، لافتة الى أن " مدى تحليق ال​صواريخ​ التي أطلقتها كوريا الشمالية بلغ 330 كيلومترا". من جهتها أعلنت ​الحكومة اليابانية​، أن هذا الإطلاق لم يهدد أمنها. وأصبح هذا الإطلاق للصواريخ الثامن منذ شهر ونصف الشهر، والعاشر منذ أيار الماضي وتدل المعلومات بحسب العسكريين اليابانيين على أن الحديث يدور عن 3 أنواع جديدة من ​الصواريخ​، مؤكدة أن "كوريا الشمالية قامت في 4 أيار و9 أيار و25 تموز و6 آب بإطلاق صواريخ قصيرة المدى جديدة تعمل على ​الوقود​ الصلب وتشبه صواريخ "إسكندر".

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