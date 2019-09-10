"أرامكو" السعودية تستعد لطرح أولي للأسهم في القريب العاجل

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "​أرامكو​" ​السعودية​، أمين الناصر، أن الشركة مستعدة للطرح الأولي لأسهمها قريبا جدا.

ولفت الناصر للصحفيين، على هامش اليوم الثاني من فعاليات ​مؤتمر​ ​الطاقة​ الدولي في ​أبوظبي​ ردا على سؤال بهذا الصدد: "أرامكو مستعدة للطرح الأولي، عندما يتخذ أصحاب الحصص قرارا لإجراء الطرح الأولي. وكما سمعتم من قبل صاحب السمو، الأمير عبد العزيز يوم أمس، سيكون ذلك قريبا جدا، إذا نحن نستعد لذلك".

كما أكد المسؤول السعودي أن قرار الإدراج المحلي هو قرار المساهمين، مضيفا: "الإدراج المحلي هو إدراج أولي ولكننا مستعدون أيضا للإدراج في الخارج".