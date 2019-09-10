وعدت ​حركة طالبان​، بمواصلة القتال ضد ​القوات الأميركية​ في ​أفغانستان​ وذلك غداة إعلان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن المحادثات مع الحركة باتت بحكم "الميتة"، مؤكدة أن واشنطن ستندم لتخليها عن المفاوضات.

وذكر المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في حديث لوكالة فرانس برس، ان "كان لدينا طريقان لإنهاء احتلال أفغانستان، الأول الجهاد والقتال، والثاني المحادثات والمفاوضات" مؤكدا ان " ترامب أراد وقف المحادثات، ولذلك سنسلك الطريق الأول وسيندمون قريبا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طالبان تتوعد بمواصلة القتال بعد إعلان ترامب وقف المفاوضات معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.