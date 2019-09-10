سليمان فرنجية: لن نكون في التعيينات من أجل اسكاتنا فقط

أكد رئيس ​تيار المردة​ النائب السابق سليمان بعد لقائه المطران ​بولس عبد الساتر​ ان "النيات الطيبة موجودة لدى كل السياسيين من أجل الخروج من المأزق الاقتصادي، ونحن ننظر إلى حلول اقتصادية طويلة الامد". وقال: "قد يكون البعض يريد حلولا مؤقتة لتمرير هذا العام إلا اننا نريد ان نضرب ضربة قوية للخروج من هذه الازمة".

وشدد على انه "لا نريد بيع أملاك ​الدولة​ ولكن البلد في مأزق وفي عجز لذلك يجب أن نقوم بصدمة إيجابية كبيرة كي نجذب الإستثمار الخارجي وما يحاوَل فعله هو "تقطيع للوقت".

وعن ​التعيينات​، لفت إلى انه "عرض علينا الموضوع ونحن لا نعترض على أي أمر يرضينا، إلا ان الامر يحصل عبر طريقة اسكات سليمان فرنجية وهذا لا نقبل به"، لافتا إلى ان "هذا العهد ليس عهدنا وهذه التعيينات يأخذها فريق معين نبارك له بها، إلا اننا لن نكون في هذه التعيينات فقط لاسكاتنا".

وبما خص القوات ال​لبنان​ية، قال: "نحن تصالحنا مع القوات على الصعيد الشخصي، وهذا التفاهم، أما بموضوع التعيينات فهناك اتفاق مكتوب بين القوات والتيار الوطني الحر بأن يتم الأمر مناصفة ولو كنت أنا من مضيت هذا الاتفاف لاحترمت امضائي".