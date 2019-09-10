جعجع: لن نتراجع قيد انملة عما نراه صوابا حتى لو بقينا لوحدنا

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، خلال لقائه وفدا من مخاتير ​قضاء عاليه​ انه "نحن كحزب "القوات اللبنانية" لن نتراجع قيد أنملة عما نراه صوابا حتى لو بقينا لوحدنا مدافعين عن المبادئ التي نؤمن بها ويؤمن بها أهالي الجبل بجميع أطيافهم"، داعيا الحاضرين للعمل "يدا بيد بشكل موحد وبجهد من أجل الحفاظ على ​مصالحة الجبل​ وصون العيش المشترك فيه".

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