طقس صيفي متقلب نسبيًا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا صيفيا متقلب نسبيًا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.
وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات، يتحول ليلاً الى غائم مع احتمال تساقط الرذاذ في المناطق الشمالية.
كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيّاً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال بينما تبقى دون تعديل على الساحل والجبال يتوقع تساقط الرذاذ اعتبارا من بعد الظهر على المرتفعات الشمالية. أما الخميس فيكون غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .
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