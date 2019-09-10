أفضل مئة وجهة سياحية للعام 2020 حلّ لبنان فيها بالمرتبة السابعة

صدر الدليل السياحي لأفضل مئة وجهة سياحية في ​العالم​، للعام 2020، تصدّرته ​طوكيو​ في اليابان، لتحل ​بيروت​ في لبنان، بالمرتبة السابعة عالمياً، وقد أشارت هيلين فانثورب ومركزها في لندن، التي تجول العالم وتصدر الدليل السنوي، ليشكل مرجعا للسواح بهدف معرفة وجهتهم للسياحة، في كل عام.

وتميز الدليل لهذا العام بان أضيف اليه صور الاماكن التي يمكن ان يزورها السواح حول العالم، وتميز الدليل لهذا العام بأن الأماكن التي ينصح بزيارتها متنوعة، من مدن وبلدان واماكن طبيعية وحياة برية، آثار واماكن شهيرة، وقد زارت هيلين 26 موقعا، ادرجتهم من ضمن مئة مكان نصحت بزيارتها، ونشرت قناة "سي ان ان" تقريرا أضاء على الدليل السياحي للعام 2020.



وذكر التقرير ان مدينة طوكيو في اليابان جاءت بالمرتبة الاولى كأفضل وجهة سياحية لهذا العام، وهي مركز التكنولوجيا وناطحات السحاب الزجاجية، معارض الروبوتات الفضائية والحياة الليلية وطعام السوشي والمقامات البوذية، لتأتي حديقة Yellowstone الوطنية في ​الولايات المتحدة​ بالمرتبة الثانية، كأفضل حديقة بشلالتها الضخمة وجبالها البركانية وحيواناتها البرية من الدببة والثور الاميركي والغزال ذو القرن وكذلك لمناظرها الخلابة، ثم جاء تمثال "جانكيز خان" في ​منغوليا​ كأفضل ثالث مقصد في العالم لزيارته، وقُطر التمثال الضخم يبلغ 44 مترا، بني من الحديد على قاعدة مبنى دائري جميل، ويثبت هذا النصب مدى اهمية هذا القائد المنغولي حتى اليوم بالنسبة للشعب المنغولي.

Advertisements



ثم تأتي التماثيل الحجرية لجزيرة الفصح، ويبلغ عدد التماثيل 900 تمثال مغروز على طول الساحل في الجزيرة، لتشكل منطقة "لاهول" في ​الهند​ مقصدا في الطبيعة تتميز ببحيراتها الضخمة وسهولها الواسعة وتشكل جزءا من المناظر الطبيعة لـ "تيبيت". وبعدها تأتي مدينة سانت بيترسبرغ في ​روسيا​، المعروفة بعمارتها الهندسية الجميلة، بقصورها الكبيرة وجسورها التي يتخطى عددها ال 400 جسر قديم، كما تتميز المدينة الروسية بكنائسها وبجنائنها الطبيعية.

وتأتي مدينة بيروت بالمرتبة السابعة عالمياً، ويشير التقرير الىان على الرغم من وقوع بيروت في منطقة ​الشرق الاوسط​ غير مستقرة نسبيا، الا ان السواح يقصدونها بشكل كبير ويهتمون بالمطبخ اللبناني ويقصدون مطاعمها لتذوق الطعام فيها، كما ان بيروت يكشف التقرير تعد مقصدا للتسوق والمعارض، يجعل زيارتها ممتعة.(ترجمة ​النشرة​)