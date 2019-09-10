الحجار: المعابر غير الشرعية تفوت على الخزينة مئات ملايين الدولارات

لفت النائب ​محمد الحجار​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أن "‏ضبط المعابر الحدودية ووقف التهريب مسؤولية ​الدولة​ بكل أجهزتها وأولها العسكرية على أنواعها"، معتبرا أن "التعاطي بإستخفاف والتغطية على إستمرار وجود معابر غير شرعية مهما كان عددها تفوت على الخزينة مئات ملايين الدولارات سنويا أمر معيب، لا مسؤول ينبغي التوقف عنده ومحاسبته".

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