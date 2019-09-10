حسن خليل: لاعادة ثقة الناس بالدولة وتطبيق ما اتفق عليه بالحوار الاقتصادي

لفت وزير المال ​علي حسن خليل​ في كلمة له خلال مسيرة شعبية لحركة "أمل" بمناسبة عاشوراء في صورالى ان "علينا ان نخرج من هذه الذكرى منفتحين على كل قضايا الاصلاح وعلينا ان نمارس الوعي وان نضع المناسبة في سياقها الطبيعي فهي حركة مستمرة من اجل تغيير واقع كل ارض فيها مظلوم وظالم".

واشار الى ان "علينا ان نعي كيف نتعامل مع واقع السلطة والادارة"، مشددا عىل ان "علينا ان نعمم وعيا جماعيا في الحفاظ على وطننا في مقابل عنصرية اسرائيلي التي تريد ان تكرس نموذج الدولة اليهودية"، مضيفا: "يجب ان يكون هناك تكامل في كل الادوار وان نعمل على بناء المجتمع المتحضر وهو مجتمع العدالة والمساواة والحرية لأنه اذا سقطت تجربة لبنان سقطت قيمة القلعة".

وشدد على انه "يجب ان نكون مستعدين لمواجهة اسرائيل وللمحافظة على عناصر مقاومتنا خصوصا وان اسرائيل تحاول الانقضاض على سلمنا الاهلي"، مؤكدا في نفس الوقت أن "قلبنا سيبقى مع سوريا ومع ايران ومق القضية الفلسطينية".

ورأى أنه "يجب المحافظة على الاستقرار وعدم السماح للخلافات ان تؤثر بنا وان نركز على العمل الجدي من اجل اخراج البلد من ازماته ومشروعنا هو تطوير النظام"، مشددا على ان "يجب اعادة ثقة الناس بالدولة وانجاز وتطبيق ما اتفق عليه بالحوار الاقتصادي في بعبدا وان هناك دولة تريد الحفاظ على مصالح الناس".