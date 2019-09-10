طالبان تتوعد بمواصلة القتال بعد إعلان ترمب موت المحادثات









اسماء السيد - كابول: توعدت حركة طالبان الثلاثاء بمواصلة القتال ضد القوات الأميركية في أفغانستان، وذلك غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن المحادثات مع المتمردين باتت بحكم "الميتة"، مؤكدة أن واشنطن ستندم لتخليها عن المفاوضات.

قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة فرانس برس "كان لدينا طريقان لإنهاء احتلال أفغانستان، الأول الجهاد والقتال، والثاني المحادثات والمفاوضات"، مضيفًا "إن أراد ترمب وقف المحادثات، سنسلك الطريق الأول، وسيندمون قريبًا".

