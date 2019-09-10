دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمدينة دوردريخت الهولندية

أعلنت الشرطة الهولندية إصابة أشخاص بالرصاص في مدينة دوردريخت.

ولم تحدد الشرطة إلى الآن طبيعة الحادث الذي وقع في مدينة دوردريخت الواقعة في مقاطعة جنوب هولندا غربي البلاد، وفقًا لقناة «الحدث».

يأتي الحادث بعد ستة أشهر من إطلاق النار على ترام بمدينة أوتريخت والذي أسفر عن 3 قتلى، وجرح خمسة أشخاص آخرين في الحادث، وأعلنت الشرطة وقتئذ القبض على المشتبه به، هو تركي يبلغ من العمر 37 عامًا، وذلك بعد عمليات بحث لساعات، واتخاذ خطوات احترازية منها إغلاق المدارس، ورجحت حينها أن يكون الحادث "إرهابيًّا"، لكنها لم تستبعد وجود دوافع أخرى من بينها "خلاف عائلي".