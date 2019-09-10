مقاضاة سياسي ألماني في تركيا بتهمة إهانة أردوغان

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين/ إسطنبول- (د ب أ):

حرك الادعاء العام في تركيا دعوى قضائية ضد سياسي ألماني؛ بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويصنف الادعاء العام في أنقرة في صحيفة الدعوى، التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء، عددا من التصريحات التي أدلى بها السياسي المنتمي لحزب الخضر الألماني المعارض، محمد كيليتش، خلال مقابلة مع صحيفة "إيه بي سي جازيتيسي" التركية في يوليو عام 2017 على أنها مهينة لرئيس الدولة.

وقال كيليتش في التصريحات: "بصفتي سياسيا من أصل تركي، فإنني حزين جدا على أن بلدي أصبح في هذا الوضع. أصف الذين جعلوا البلد في هذا الوضع بأنهم خونة الوطن".

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ومن المقرر بدء أول جلسة استماع في المحاكمة في ديسمبر المقبل.

وكان كيليتش (52 عاما)، الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية، عضوا في البرلمان الألماني (بوندستاج) خلال الفترة من 2009 حتى 2013. ويعمل محاميا حاليا في مدينة هايدلبرج الألمانية، ولا يزال نشطا سياسيا، حيث يشغل حاليا منصب المتحدث باسم مجموعة العمل الإقليمية المعنية بشؤون الهجرة والاندماج في حزب الخضر بولاية بادن-فورتمبرج.

ويتحدث، فيسيل أوك، محامي كيليتش، عن أزمة "لا يستطيع فيها المواطنون المنحدرون من أصول تركية بوجه عام ممارسة حقهم في حرية الرأي".