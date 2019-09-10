أسعار الخضر والألبان تقود التضخم الشهري للارتفاع 0.7% في أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قاد ارتفاع أسعار الخضروات والألبان والجبن والبيض والنقل والمواصلات، معدل التضخم الشهري للصعود 0.7% خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو الماضي، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

كان معدل التضخم الشهري سجل ارتفاعًا قدره 1.5% في شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو.

وقال البيان اليوم إن مجموعة الخضروات ارتفعت خلال شهر أغسطس بنسبة 6.9%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 1.8%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 0.4%.

وارتفعت قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.9%، وفي المقابل انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.6%، خلال شهر أغسطس.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود في الخامس من يوليو الماضي، بنسب تتراوح بين 16% و30%، وذلك في نفس الشهر الذي تبدأ خلاله في حساب فواتير الكهرباء بالأسعار الجديدة التي أعلنتها في مايو الماضي بعد زيادتها، وهو ما دفع المحللين للتوقع بارتفاع التضخم خلال شهري يوليو وأغسطس.

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وواصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه خلال شهر أغسطس الماضي ليسجل 6.7% مقابل 7.8% في يوليو الماضي، بحسب بيانات الجهاز.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال الأعوام الأخيرة ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

ولكن التضخم السنوي بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر 2017 وحتى مايو 2018، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى في يونيو 2018 مع رفع أسعار الوقود.

وتراجع معدل التضخم السنوي مرة أخرى على مدار شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ثم ارتفع مجددًا في شهري يناير وفبراير، وانخفض مجددا في شهري مارس وأبريل، قبل أن يعود للارتفاع في مايو الماضي، ثم شهد هبوطا حادا في يونيو ويوليو الماضيين.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.