وزير الخارجية المجري يسعى لتهدئة العلاقات المتوترة مع ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

على خلفية توتر العلاقات بين المجر وألمانيا، دعا وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو إلى بداية جديدة في العلاقات بين البلدين.

وقال سيارتو، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء، قبيل لقائه ونظيره الألماني هايكو ماس، في برلين: "ما أود الوصول إليه مع وزير الخارجية (هايكو) ماس هو أن يكون هناك احترام متبادل في العلاقات السياسية بين ألمانيا والمجر مجددا"، مضيفا أن هذا الاحترام المتبادل غاب عن المشهد في الماضي، وقال: "كان هناك اتهامات ووصمات وانتشار لأخبار زائفة عن بلدي وقيادتها السياسية. هذا لم يساعد بالتأكيد في تحسين العلاقات بين البلدين".

وفي المقابل، أكد سيارتو أن هناك توافقا في وجهة نظر البلدين في ما يخص معظم القضايا.

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وفي إشارة إلى التعامل مع روسيا والصين، اتهم سيارتو الحكومة الألمانية بـ"ازدواجية المعايير"، وقال: "أرى أنه من الخطأ أيضا أن تنتقدنا دول كبيرة في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا على علاقاتنا التجارية مع روسيا والصين، في حين أن هذه الدول تقوم بأكبر الصفقات هناك. هذه معايير مزدوجة لا ينبغي أن تكون موجودة بين الشركاء في الاتحاد الأوروبي".

وأعرب الوزير عن تفاؤله بشأن العلاقات المستقبلية بين بروكسل وبودابست عقب تغير قيادة المفوضية الأوروبية في الأول من تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

وذكر سيارتو أن الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، كانت تتعامل باحترام دائما مع المجر عندما كانت تشغل منصب وزيرة الدفاع الألمانية، كما دعمت التعاون مع وسط أوروبا، وقال: "آمل أن يظل هذا النهج؛ أي سياسة الاحترام المتبادل، موجودا على أجندتها كرئيسة للمفوضية الأوروبية. وإذا صار هذا هو الحال كما هو متوقع، فمن الممكن إحراز الكثير من خطوات التقدم بين بودابست وبروكسل".