الشيعة في العراق يحيون ذكرى عاشوراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كربلاء (العراق)- (د ب أ):

أحيا مئات الآلاف من الشيعة في العراق، الثلاثاء، ذكرى "عاشوراء" واستشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب قبل نحو 14 قرنا.

وانطلقت مراسم إحياء المناسبة في جميع المدن الشيعية في ساعات مبكرة صباح اليوم، وخاصة في مدينة كربلاء (118 كيلومترًا جنوب بغداد) عند ضريح الإمام الحسين، في تقليد اعتاد العراقيون الشيعة على إحيائه.

وحمل المشاركون أعلاما ملونة، وارتدوا الملابس السوداء، وقام البعض بضرب أجسادهم بالأيدي والسلاسل الحديدية، فيما قام آخرون بضرب مقدمة رؤوسهم بآلات جارحة حتى سالت دماؤهم، في مشهد يطلق عليه اسم "التطبير".

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وأعلنت الحكومة العراقية اعتبار أمس الثلاثاء عطلة رسمية، ونشرت عشرات الآلاف من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الامنية وقوات الحشد الشعبي لتأمين الحماية لمواكب العزاء.

وأشرف وزيرا الدفاع والداخلية ورئاسة أركان الجيش وجميع القيادات العسكرية والأمنية والحشد الشعبي على تنفيذ خطط التأمين. كما جهزت وزارة النقل آلاف الحافلات الكبيرة والصغيرة والقطارات لتسهيل نقل الزوار إلى مدنهم بعد انتهاء مراسم الزيارة عصر اليوم.

وخصصت المحطات التليفزيونية والإذاعية برامجها لتغطية مراسم إحياء الذكرى.