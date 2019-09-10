مصرع سائق وإصابة آخر في حادث سير بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد: لقى سائق مصرعه، وأصيب آخر بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمركز سوهاج. تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مركز شرطة سوهاج، بانقلاب سيارة بطريق مدينة سوهاج الجديدة بناحية الكوامل دائرة المركز. Advertisements تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "محروس. م" 354 عاماً سائق ويقيم دائرة مركز المنشاة، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالحاجز الخرساني المجاور للطريق ما أدى لانقلاب السيارة. نتج عن الحادث وفاة "أبوالحمايد. أ" 53 عاماً سائق "من مستقل السيارة"، وإصابة قائدها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج العام. حُرر محضراً بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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