1234 مخالفة مرورية وضبط هاربين في حملات مكبرة بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- عاشور أبو سالم:
شنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، واللواء مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور بالمحافظة، أسفرت عن تحرير 1234مخالفة مرورية متنوعة، والتحفظ على 19 دراجة نارية.
وداهمت قوات مديرية أمن المنوفية، بعض مناطق الظهير الصحراوي، وجرى فحص 10مزراع بدائرة مركز السادات، و32 شخص، كما جرى فحص 11 شقة مفروشة بمدينة شبين الكوم، والقبض على عدد من الهاربين من أحكام قضائية.
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