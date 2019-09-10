حزب الله يعلن إسقاط طائرةٍ مسيّرة إسرائيليّة جنوب لبنان... وجيش الإحتلال يقرّ

وكالات- أعلن حزب الله في بيان صباح اليوم، الإثنين 9 سبتمبر 2019، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء عبورها الحدود الجنوبية للبنان، بعد أسبوع على تبادل محدود لإطلاق نار بينه وبين القوات الإسرائيلية إثر استهدافه آلية عسكرية تابعة لها.

وقال "تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة لطائرة إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها للحدود الفلسطينية – اللبنانية باتجاه بلدة رامية الجنوبية".

وأضاف "تم إسقاط الطائرة المسيّرة في خراج البلدة وأصبحت في يد المقاومين".

من جانبها، أقرت تل أبيب بسقوط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان، لكنها قالت إنه لا خشية من تسرب معلومات سرية جراء ذلك.

وتعقيبا على ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن متحدث باسم جيش الاحتلال (لم تسمه) تأكيده سقوط طائرة مسيرة صغيرة في الأراضي اللبنانية.

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وأشار المتحدث إلى أنه "لا خشية من تسرب معلومات سرية في أعقاب سقوط الطائرة التي لم تكن من النوع الأكثر تطورا"، على حد تعبيره.

ويأتي إسقاط الطائرة الإسرائيلية، بعد أسبوع على توتر محدود شهدته الحدود اللبنانية الإسرائيلية في الأول من سبتمبر مع إعلان حزب الله تدمير آلية عسكرية إسرائيلية على الجهة المقابلة من الحدود.