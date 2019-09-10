سطو مسلّح على مقرّ شركة نفطٍ حكوميّة في طرابلس

قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إن مسلحين فتحوا النار داخل مقر وحدة تابعة لها لحفر وصيانة الآبار في طرابلس. وذكرت المؤسسة في بيان أن رجلين ملثمين إقتحما المبنى وإحتجزا حارسين حتى صباح يوم السبت. وأضاف البيان "تمت سرقة الممتلكات الشخصية للمحتجزين، إضافة إلى عدد من الأجهزة الأخرى التابعة للشركة". Advertisements ولم ترد بعد أي تفاصيل أخرى. وفي سبتمبر 2018، هاجم متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية مقر المؤسسة الوطنية في طرابلس وقتلوا فردين وجرحوا 25 آخرين على الأقل.

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