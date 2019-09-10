قرية بألمانيا تنتخب عضوا من حزب للنازيين الجدد

انتخب إداريون في قرية ألمانية بالإجماع عضوا في حزب للنازيين الجدد ليكون رئيس مجلس قريتهم، لأنه كان المرشح الوحيد لهذا المنصب، مما أدى لاعتراضات من سياسيين طالبوا بإلغاء التصويت، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
واختار 7 هم أعضاء مجلس قرية فالدسيدلونج الصغيرة قربفرانكفورت في ولاية هيسه غرب البلاد، شتيفان ياجس، المنتمي لـ"لحزب القومي الديمقراطي" ليصبح رئيسا للمجلس.
ومن بين الأعضاء الذين اختاروا ياجس في اجتماع عقد الأسبوع الماضي من ينتمون لحزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، الذي تنتميله المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وممثل تركي الأصل من الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط، وأعضاء من حزب الديمقراطيين الأحرار الليبرالي.
ودانت الأحزاب الثلاثة، التي ترفض العمل مع الحزب القومي الديمقراطي اختيار ياجس.
وقالت المحكمة الدستورية قبل عامين، إن الحزب الصغير يشبه حزب أدولف هتلر النازي، لكنها لم تحظره لأنه لم يشكل خطرا على الديمقراطية في البلاد.
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