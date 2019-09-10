وزير الطاقة الإماراتي يهنئ نظيره السعودي بمنصبه الجديد

هنأ وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي، في تغريدة على موقع "تويتر"، نظيره السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان على توليه منصبه، حسبما ذكر موقع روسيااليوم.
وقال المزروعي إنه "على ثقة أن تعيين عبد العزيز وزيرا للطاقة، سوف يعزز من الدور الريادي للملكة العربية السعودية فيمنظمة أوبك".
والجدير بالذكر أن السعودية أعلنت عن تعيين أحد أبناء الملك السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود في منصب وزير الطاقة في البلاد، بدلا من خالد الفالح الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2016.
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