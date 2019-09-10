زعيمة هونج كونج: تصعيد العنف لن يحل المشاكل الاجتماعية

قالت زعيمة هونغ كونغ كاري لام، اليوم ، إن تصعيد العنف لن يحل المشاكل الاجتماعية في المدينة التي تحكمها الصين، وعبرت عن أسفها لتدخل برلمانات أجنبية في شؤون المدينة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وكانت لام تتحدث بعد أن شهد مطلع الأسبوع مزيدا من الاحتجاجات التي شابهاالعنف في بعض الأحيان، إذ أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين تحركوا عبر المدينة في مناوشات كر وفر.
وطالب آلاف المحتجين المعارضين، يوم الأحد الماضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"تحرير مدينتهم".
واحتدمت الأزمة على خلفية طرح الحكومة المحليةمشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين في قضايا جنائية من هونغ كونغ إلى الصين، ما رأى فيه النشطاء المعارضون انتهاكا لنظام "دولة واحدة-نظامان اثنان" الذي يمنح المستعمرة السابقة استقلالية محدودة ضمن الدولة الصينية.
ويتهم مسؤولون ووسائل إعلام صينية دولا غربية، بالدرجة الأولى الولايات المتحدة، بالوقوف وراء المظاهرات الحاشدة، غير أن الخارجية الأمريكية رفضت الجمعة الماضي هذه الاتهامات واصفة إياها بـ "حملة دعائية".
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