سقوط طائرة إسرائيلية مسيّرة جنوب غزة

أُسقطت طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلى بعد إطلاق النيران عليها جنوب قطاع غزة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء.
أقر جيش الاحتلال، بأن طائرةمسيرة صغيرة (درون) تابعة له أُسقطت شرق رفح جنوب قطاع غزة منتصف الليلة الماضية، بعد إطلاق النيران عليها.
كان جيش الاحتلال الإسرائيلى أعلن، أمس الإثنين، أن طائرة مسيرة صغيرة (درون) تابعة له سقطت فى الأراضى اللبنانية، وذلك بعد وقت قصير من إعلان حزب الله أن مقاتليه أسقطوا هذه الطائرة فى منطقة بلدة رامية اللبنانية، وأنها بحوزة مقاتليه.
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