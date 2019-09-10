ننشر رابط خدمة معروفة لاستقدام العمالة المنزلية من الفلبين

أطلقت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية، خدمة معروفة لاستقدام العمالة المنزلية من الفلبين، على أن تكون الخدمة محصورة فقط عبر "بوابة مساند" التابعة للوزارة والتي تتيح تصفح أكثر من 1000 مكتب وشركة للمقارنة بين أسعارها، بجانب الإطلاع على معايير الأداء الخاصة بمقدمي الخِدْمات.

اقرا أيضًا: العموم البريطاني يصوت على قرار لنشر وثائق بريكست السرية

وتقدم الخدمة للمستفيد بتكلفة أقل بنسبة 50% من تكلفة الاستقدام المعتادة، على أن تكون

التكلفة ثابتة تقدر بـ"8850 ريالا سعوديًا" غير شاملة للضريبة ويتم استقدام العاملة في مدة محددة وهي 45 يومًا، بشرط أن يختار المواطن أسم العاملة.وتهدف خدمة معروفة لتوفير خدمة عالية المستوى للمواطنين والمقيمين في السعودية، وتسهيل وتنظيم إجراءات استقدام العمالة المنزلية.

وأوضحت الوزارة أن المواطن يمكنه الاستفادة من خدمة معروفة عبر الحصول على تأشيرة العاملة الفلبينية

وتدوين المعلومات الخاصة بها من الأسم ورقم الجواز بجانب رقم التواصل مع العاملة .

اقرا أيضًا: إعلان نتائج تشريح جثمان الفلسطينية "إسراء غريب"

وأوضحت الوزارة أن الخدمة مرتبطة بأفضل مكاتب استقدام مرخصة لاستلام ومعالجة الطلبات بشكل دقيق حيث يأتي اختيار المكاتب التي تقدم خدمة معروفة يكون بشكل تلقائي من قبل النظام وفقًا للمدينة التي يعيش فيها المواطن الراغب للخدمة.

وللتسهيل على المواطنين الراغبين في خدمة معروفة، وضعت الوزارة رابط بوابة مساند الذي من خلاله يمكن الاطلاع على تفاصيل الخدمة بشكل كبير ومفسر، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي: https://www.musaned.com.sa/ar/faq