ننشر رابط خدمة معروفة لاستقدام العمالة المنزلية من الفلبين

أطلقت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية، خدمة معروفة لاستقدام العمالة المنزلية من الفلبين، على أن تكون الخدمة محصورة فقط عبر "بوابة مساند" التابعة للوزارة والتي تتيح تصفح أكثر من 1000 مكتب وشركة للمقارنة بين أسعارها، بجانب الإطلاع على معايير الأداء الخاصة بمقدمي الخِدْمات.
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وتقدم الخدمة للمستفيد بتكلفة أقل بنسبة 50% من تكلفة الاستقدام المعتادة، على أن تكون
وتهدف خدمة معروفة لتوفير خدمة عالية المستوى للمواطنين والمقيمين في السعودية، وتسهيل وتنظيم إجراءات استقدام العمالة المنزلية.
وأوضحت الوزارة أن المواطن يمكنه الاستفادة من خدمة معروفة عبر الحصول على تأشيرة العاملة الفلبينيةوتدوين المعلومات الخاصة بها من الأسم ورقم الجواز بجانب رقم التواصل مع العاملة .
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وأوضحت الوزارة أن الخدمة مرتبطة بأفضل مكاتب استقدام مرخصة لاستلام ومعالجة الطلبات بشكل دقيق حيث يأتي اختيار المكاتب التي تقدم خدمة معروفة يكون بشكل تلقائي من قبل النظام وفقًا للمدينة التي يعيش فيها المواطن الراغب للخدمة.
وللتسهيل على المواطنين الراغبين في خدمة معروفة، وضعت الوزارة رابط بوابة مساند الذي من خلاله يمكن الاطلاع على تفاصيل الخدمة بشكل كبير ومفسر، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي: https://www.musaned.com.sa/ar/faq
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