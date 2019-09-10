جونسون: لن أطلب إرجاء جديداً لـ "بريكست"

أكّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه لن يطلب "تأجيلاً جديداً" لبريكست على الرغم من قانون أقره لتوه البرلمان ويلزمه بذلك.

وقال جونسون للنواب "لن أطلب تأجيلاً إضافياً" لتاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر، على الرغم من أن القانون الذي أقره البرلمان ودخل حيز التنفيذ يوم الإثنين، يلزمه بأن يطلب من بروكسل إرجاء بريكست لمدة ثلاثة أشهر.

وأضاف رئيس الوزراء مخاطباً زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن، "إذا أردتم تأجيلاً فصوتوا لإجراء انتخابات عامة" مبكرة.

واتّهم جونسون زعيم المعارضة بالتهرب من الانتخابات المبكرة خوفاً من الهزيمة، لكنّ الأخير ردّ عليه بالقول إنّه يريد الانتخابات لكنّه يرفض "المخاطرة بكارثة" الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

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وقبل أي انتخابات، تريد المعارضة ضمان أن الانفصال من دون اتفاق لن يحصل بتاتاً وبالتالي هي تطالب بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر، وهو مطلب أصبح يوم الإثنين قانوناً نافذاً.

ويُلزم هذا القانون رئيس الوزراء بأن يطلب من بروكسل هذا التأجيل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على بريكست بحلول 19 أكتوبر أي مباشرة بعد القمة الأوروبية.

وصادقت الملكة إليزابيث الثانية على هذا النص يوم الإثنين، ليصبح بذلك قانوناً سارياً.