بريطانيا: أحبطنا 22 هجوماً منذ مارس 2017

قال نيل باسو رئيس شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، يوم الاثنين إن السلطات البريطانية تمكنت من إحباط 22 هجوماً منذ مارس 2017، وهو ما يزيد على العدد المعلن بثلاثة.

وأضاف باسو، وهو أيضاً مساعد مفوض الشرطة أن سبعة من تلك الهجمات متعلقة "بما يشتبه في أنه إرهاب يميني".

وأشار المسؤول الأمني إلى أن الهجمات أصبحت أسهل تنفيذاً وأصعب في رصدها. وروج لبرنامج (بريفينت) أو "امنع" البريطاني لمكافحة الإرهاب الذي يتم بمشاركة عدة أجهزة حكومية ويشمل الخدمات الاجتماعية ويهدف لرصد وردع الأفراد الذين ربما يكونون عرضة للتجنيد من قبل متطرفين.

اقرأ أيضاً...اقتصاد بريطانيا يقترب من الركود

ومن أكثر المخاطر المحتملة التي تقلق الضباط البريطانيين عودة المقاتلين الأجانب والمهاجمين الذين يتحركون بشكل منفرد والمختلين عقلياً بالإضافة إلى "الخطر المتنامي" للإرهاب اليميني.