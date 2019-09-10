التحالف: إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 10:10 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) معادية بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية فوق محافظة صعدة قامت بإطلاقها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية وهذه المحاولات البائسة واليائسة والتي تمثل انتهاكا واضحا وصريحا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبين العقيد المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى الميليشيات الإرهابية وتعكس واقع خسائرها بصفوف عناصرها الإرهابية وعتادها، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية باليمن في وقت سابق أن مقاتلاتها قصفت مواقع لميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية.

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وتكبدت ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بحسب بيان قيادة تحالف دعم الشرعية.

وكان التحالف قد أعلن، الأحد، أن مقاتلاته دمرت مخزنًا للسلاح الخفيف والمتوسط والذخيرة تابعاً لميليشيات الحوثي في منطقة “بني معين” بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وكثفت مقاتلات التحالف غاراتها الجوية على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي في مديرية رازح غرب صعدة، التي نتج عنها تدمير آليات للانقلابيين في جبل الأذناب الاستراتيجي بالمديرية ذاتها، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الإرهابية.

المصدر: – العربية.نت