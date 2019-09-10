جديد انفجار مخزن الحشد بالأنبار.. مسؤول يتهم الدرون

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أكد مسؤول رفيع المستوى في حكومة الأنبار المحلية أن انفجار مستودع الحشد الشعبي الذي وقع ليل الإثنين في الأنبار ناجم عن استهداف طائرة مسيرة لمخزن أسلحة، بحسب ما نقلت عنه قناة السومرية الثلاثاء.
وكان مراسل العربية أكد في وقت سابق أن ضابطاً عراقيا تحدث عن احتمال أن تكون طائرة مسيرة قصفت الموقع.
يذكر أن مخازن عدة للحشد الشعبي تعرضت خلال الأسابيع الماضية لضربات غامضة. وفي حين اكتفت الحكومة بفتح تحقيق، اتهم بعض قيادات الحشد إسرائيل والولايات المتحدة بالضلوع بتلك الهجمات
المصدر:- العربية.نت
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.