طالبان: سنستمر بالقتال بعد إلغاء ترمب المفاوضات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 10:10 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت حركة طالبان، الثلاثاء، أنها ستستمر بالقتال بعد إلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاوضات. المصدر: العربية.نت، وكالات

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