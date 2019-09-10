كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعوة لمقاضات سياسي ألماني في تركيا بسبب أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن الادعاء العام في تركيا حرك دعوى قضائية ضد سياسي ألماني بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويصنف الادعاء العام في أنقرة في صحيفة الدعوى، اليوم الثلاثاء، عدداً من التصريحات التي أدلى بها السياسي المنتمي لحزب الخضر الألماني المعارض، محمد كيليتش، خلال مقابلة مع صحيفة "إيه بي سي جازيتيسي" التركية في يوليو عام 2017 على أنها مهينة لرئيس الدولة.

وقال كيليتش في التصريحات: "بصفتي سياسياً من أصل تركي، فإنني حزين جداً على أن بلدي أصبح في هذا الوضع. أصف الذين جعلوا البلد في هذا الوضع بأنهم خونة الوطن".

ومن المقرر بدء أول جلسة استماع في المحاكمة في ديسمبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن كيليتش (52عاماً)، الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية، كان عضواً في البرلمان الألماني (بوندستاغ) خلال الفترة من 2009 حتى 2013، وهو يعمل محاميا حالياً في مدينة هايدلبرغ الألمانية، ولا يزال نشطاً سياسياً، حيث يشغل حالياً منصب المتحدث باسم مجموعة العمل الإقليمية المعنية بشؤون الهجرة والاندماج في حزب الخضر بولاية بادن-فورتمبرغ.

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ويتحدث، فيسيل أوك، محامي كيليتش، عن أزمة "لا يستطيع فيها المواطنون المنحدرون من أصول تركية بوجه عام ممارسة حقهم في حرية الرأي".

أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا استنكر فيه حكم السجن الصادر بحق المعارضة التركية جانان قفطانجي أوغلو، رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري بإسطنبول؛ بعد إدانتها بخمس تهم مختلفة من بينها "إهانة" الرئيس رجب طيب أردوغان.

وجاء الاستنكار الأوروبي على لسان جوهانس هان، المسؤول عن سياسات التوسع بالاتحاد الأوروبي، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، السبت، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24" التركية المعارضة.

وقال المفوض هان في تغريدته التي عنونها بـ"خبر سيئ من تركيا" قال "وعلى افتراض أن ما قاله سياسي فيه نوع من الإهانة، أيعقل أن تتم معاقبته بـ10 سنوات سجن؟! هذا الاستغراب بالنسبة لجانان قفطانجي أوغلو أو غيرها، وسواء حدث ذلك في إسطنبول أو بأي مدينة أخرى".

وذيل المفوض الأوروبي تغريدته بملصق مكتوب عليه "سيادة القانون"، وجعل المنشور ثابتاً على صفحته، بحسب المصدر.