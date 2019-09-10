كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون للبرلمان: لن أطلب تمديد فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم الثلاثاء إنه لن يطلب تمديد فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد ساعات من بدء سريان قانون يطالبه بتأجيل مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي حتى عام 2020 ما لم يتمكن من إبرام صفقة طلاق.

وللمرة الثانية خلال أسبوع، رفض المشرعون طلب جونسون لمحاولة كسر الجمود من خلال انتخابات وطنية مبكرة.

ومع غرق مستقبل البريكست في حالة من عدم اليقين، تم تعليق البرلمان حتى 14 أكتوبر، مما أثار مشاهد متوترة في مجلس العموم، حيث عقد المشرعون المعارضون لافتات كتب عليها "إسكات" وصاحوا "عار عليكم" في حزب المحافظين الحاكم في جونسون.

وبدا أن جونسون فقد السيطرة على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بموافقة القانون، الذي يلزمه بالسعي إلى التأجيل ما لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق جديد في قمة الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

وقال زعماء الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا إنهم لم يتلقوا مقترحات محددة قبل قمة الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 أكتوبر، والتي يقول جونسون: "إنه يأمل أن يتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأنها".

وقال جونسون للبرلمان بعد نتيجة التصويت على انتخابات مبكرة "هذه الحكومة ستمضي قدما في التفاوض على اتفاق، بينما تستعد للمغادرة دون اتفاق".

وقال زعيم حزب العمل المعارض "جيريمي كوربين": "أن الحزب حريص على إجراء انتخابات، ولكنه لن يدعم تحرك جونسون لإجراء الانتخابات حتى يتم التأكد من تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال كوربين: "إننا حريصون على ذلك، فنحن لسنا مستعدين للمخاطرة بإلحاق كارثة عدم الاتفاق على مجتمعاتنا".

بريكسيت، وهي الخطوة الجيوسياسية الأكثر أهمية في المملكة المتحدة منذ عقود، لا تزال محل تساؤل منذ أكثر من ثلاث سنوات منذ استفتاء عام 2016، مع نتائج محتملة تتراوح بين الخروج في 31 أكتوبر دون اتفاق انسحاب لتسهيل الانتقال إلى التخلي عن المسعى بأكمله.

ومشروع القانون الذي يسعى إلى منع الخروج بدون صفقة، والذي تم إقراره ليصبح قانونًا يوم الاثنين عندما تلقى موافقة من الملكة إليزابيث، سوف يجبر جونسون على البحث عن تمديد لمدة ثلاثة أشهر حتى 31 أكتوبر، ما لم يوافق البرلمان على صفقة أو وافق عليها 19 أكتوبر للمغادرة دون واحد.

وتولى جونسون منصب رئيس الوزراء في يوليو بعد فشل سلفه تيريزا ماي في دفع اتفاقية الانسحاب عبر البرلمان.

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وعاد البرلمان من العطلة الصيفية الأسبوع الماضي، وفقد جونسون جميع الأصوات الستة التي عقدت في مجلس العموم منذ ذلك الحين. وسوف يستمر تعليق البرلمان أو الولاية القضائية لمدة خمسة أسابيع.

وفي ظل رئاسة جونسون الأولى، صعدت أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاث سنوات، مما جعل الأسواق المالية والشركات في حيرة من مجموعة من القرارات السياسية التي يقارنها الدبلوماسيون بأسلوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأخبرت أيرلندا جونسون يوم الاثنين أنه يتعين عليه تقديم مقترحات محددة بشأن مستقبل الحدود الأيرلندية إذا كان هناك أي أمل في تجنب المغادرة بدون صفقة، قائلة إن دبلن لا يمكنها الاعتماد على الوعود البسيطة.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، الذي يقف إلى جانب جونسون، للصحفيين "في غياب ترتيبات بديلة متفق عليها، لا يوجد أي دعم لنا".

وأضاف: "نحن منفتحون على البدائل، ولكن يجب أن تكون بديلة واقعية وملزمة قانونًا وقابلة للتطبيق، ولم نتلق مثل هذه المقترحات حتى الآن."

وقال جونسون في دبلن: "أريد أن أجد صفقة، وأريد أن أبرم صفقة"، مضيفًا أن هناك متسعًا من الوقت لإيجاد صفقة قبل قمة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر.

ويسمح القانون الذي بدأ سريانه يوم الاثنين بسيناريو واحد يمكن أن يحدث فيه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة في 31 أكتوبر - إذا وافق البرلمان على الخروج بدون صفقة بحلول 19 أكتوبر.

وصوت المشرعون 311 مقابل 302 يوم الاثنين للمطالبة الحكومة بنشر وثائق حول خططها لبريكسيت بلا صفقة والاتصالات الخاصة من المسؤولين الحكوميين المشاركين في قرار تعليق البرلمان.

ويقول من يطالب بنشر الوثائق إنهم سيظهرون أن قرار تعليق البرلمان كان له دوافع سياسية، كوسيلة للحد من النقاش حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة أن التعليق كان لإعطاء جونسون الفرصة لوضع أجندة تشريعية جديدة.

