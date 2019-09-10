كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الياباني يسعى إلى تحقيق الاستقرار في مجلس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المرجح أن يختار رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" متزلج سرعة أوليمبيًا سابقًا للتحضير لأولمبياد 2020 ويبقي الحلفاء في مناصب رئيسية في تعديل وزاري يوم الأربعاء بينما يستعد لزيادة الضرائب ويهدف إلى مراجعة الدستور السلمي.

وانتشرت التكهنات بأن آبي، الذي من المتوقع أن يصبح أطول رئيس وزراء لليابان في نوفمبر، سوف يسلم منصبًا إلى شينجيرو كويزومي، 38 عامًا، وهو الابن الشعبي لرئيس وزراء سابق تظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين يفضلونه كزعيم تالي، ولكن التوقعات تضاءلت مؤخرا.

ومن المقرر أن يحتفظ آبي بوزير المالية تارو آسو (78 عامًا) وكبير أمناء مجلس الوزراء "يوشيهيد سوجا" (70 عامًا)، وكلاهما خدم في مناصبهما منذ عودة الزعيم المحافظ إلى منصبه في عام 2012، ووعد بإعادة تشغيل الاقتصاد ودعم الجيش والسياسة. وقالت مصادر ووسائل الإعلام.

ويتعين على آسو أن تساعد في ضمان زيادة الاقتصاد في ضريبة المبيعات في أكتوبر إلى 10٪ من 8٪ مما قد يضعف الاستهلاك عندما تؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى إعاقة النمو.

وقالت مصادر سياسية ووسائل اعلام ان ابي مستعد ايضا للاحتفاظ بالمخضرم المخضرم توشيهيرو نيكاي (80 عاما) كأمين عام للحزب الليبرالي الديمقراطي وهو المنصب الثاني في الحزب.

وسيتولى "تارو كونو" وزير الاقتصاد، و"توشيميتسو موتيجي" البالغ 63 عامًا، وهو مشرع تلقى تعليمه في جامعة هارفارد يتمتع بسمعة طيبة كمفاوض قوي.

ولكن وسائل الإعلام أفادت أن موتيجي سيبقى على الأرجح مسؤولًا عن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي لاتفاق في وقت لاحق من هذا الشهر.

وذكرت وسائل الإعلام أن كونو، المتحدث بالإنجليزية بطلاقة والمعروف في واشنطن وكان على خط المواجهة بين اليابان وكوريا الجنوبية حول تاريخ الحرب والتجارة، سيكون في صف وزير الدفاع.

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وسيقوم كونو (56 عاما) الذي يتمتع بسمعة متمردة ويشار إليه في بعض الأحيان بأنه خليفة محتمل لأبي، ليحل محل تاكيشي إويا، الذي أغضب بعض زملائه في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في يونيو بالابتسام عندما التقى بنظيره الكوري الجنوبي.

ولقد أوضح آبي، الذي تنتهي فترة ولايته الثالثة على التوالي كرئيس للحزب الديمقراطي الليبرالي في سبتمبر 2021، أنه يعتزم متابعة هدفه المتمثل في مراجعة الدستور الذي وضعته الولايات المتحدة بعد الحرب لتوضيح وضع الجيش.

ويحظر الميثاق، إذا تم الاستيلاء عليه حرفيًا، وجود جيش دائم ولكن تم تمديده للسماح للقوات المسلحة بالدفاع عن النفس.

وأصبحت مهمة آبي أكثر صعوبة عندما خسر ائتلافه بقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي أغلبية الثلثين في انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو.

وتتطلب التعديلات على الميثاق موافقة ثلثي كل مجلس في البرلمان والأغلبية في الإستفتاء.

وبلغت نسبة تأييد الناخبين لأبي 48٪ في استطلاع أجرته هيئة الإذاعة الوطنية NHK هذا الشهر، ولم يتغير كثيرًا عن شهر أغسطس.

