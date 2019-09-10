كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي يمني لــ"الخليج 365": المجلس «الانتقالي» الجنوبي تمكن من القضاء على المؤامرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الباحث والمحلل السياسي اليمني والعسكري العميد الركن ثابت حسين صالح إن تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي في شهر مايو ٢٠١٧، جاء كثمرة ناضجة وتتويجا لمخاض عسير تعرضت له أداة الثورة الجنوبية جراء سياسات التفريخ والتشتيت والقمع التي اتبعها نظام ٧/٧ منذ حرب اجتياح واحتلال الجنوب عام ١٩٩٤م.

وأضاف في تصريحات خاصة بأن هذه الخطوة جاءت لتقضي على زمن المزايدة والمتاجرة بقضية الجنوب ومحاولات تشويهها تارة واحتواء بعض قياداتها تارة أخرى.

وأشار بأن حكومة "الشرعية" حاولت بكل الوسائل التحايل على الاستحقاق الجنوبي كطرف كان له الفضل الأول بعد الله ودعم التحالف في تحرير الجنوب وتحرير أجزاء كبيرة من الشمال من قبضة الحوثيين أنصار إيران الذين كادوا يهددون الأمن القومي السعودي والخليجي.

وأوضح بأن الحكومة المسيطر عليها من قبل حزب الإصلاح (إخوان اليمن) حاولت سرقة نصر الجنوب وتشويهه بل وإعادة الجنوب إلى مربع الإرهاب والاغتيالات والفوضى وحرب الخدمات.

وكشف المحلل العسكري لذلك كان لزاما على المجلس الانتقالي الجنوبي بصفته مفوضا شعبيا أن يتصدى لحرب ٢٠١٩ التي قادها هذه المرة حزب الإصلاح وباستخدام حلفائه وأدواته في القاعدة وداعش ومليشيات الحزب، تمكن الانتقالي من القضاء على هذه المؤامرة والانتصار لإرادة شعب الجنوب في التحرر والانعتاق جنبا إلى جنب مع استمرار دعم عمليات التحالف في الشمال.

وقال إن هذه التطورات مكنت التحالف العربي وبتأييد دولي من فهم طبيعة الصراع الحقيقي في اليمن (شمال وجنوب)، وضرورة جلوس الحكومة "الشرعية" على طاولة الحوار الفوري مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

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وأضاف بأن الانتقالي رحب بالحوار وذهب إليه وهو يدرك جيدا آلاعيب وحيل حزب الإصلاح بالتنصل من أية اتفاقات أو عهود.

واستكمل حديثه بأن الحكومة عرقلت هذا الحوار بكل الوسائل وإن اذعنت فلن تصدق أو تجد في حوار كهذا بسبب رغبة رموزها الفاسدة في إطالة أمد الحرب والمعاناة بهدف التكسب والابتزاز للتحالف وللجنوب.

وأكد أن المجلس يضع نصب عينيه كافة الخيارات والاحتمالات مسنودا بإرادة شعب الجنوب و بإرادة دفاعية عسكرية وأمنية جنوبية صلبة وبتفهم خليجي وعربي ودولي يتعاظم يوما عن يوم.

يذكر أن البيان السعودي الإماراتي المشترك الأخير جاء لإحتواء الأحداث الأخيرة جنوبي اليمن، تضمن رسائل عديدة وبعث تحذيرات واضحة لأطراف داخلية وخارجية تسعى لتأجيج الفتنة وشق صف التحالف.

وتضمن البيان رسالة واضحة محددة للأطراف اليمنية تحت تحالف دعم الشرعية (الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي)، بشأن ضرورة توحيد الجبهة الداخلية وقطع الطريق أمام محاولات تشتيت الجهود نحو الهدف الأساسي، وهو هزيمة المشروع الإيراني ودحر المليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن.

وتعد من الأمور التي تحسب للسعودية والإمارات تركيزهما على البعد الإنساني جنباً إلى جنب مع الجانب العسكري، حرصاً على تخفيف معاناة الشعب اليمني.