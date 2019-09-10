كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة العشرات في حريق بمستشفى ألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات الألمانية، إنه قد لقي شخصا حتفه وأصيب 19 آخرون في حريق في مستشفى بمدينة دوسلدورف الألمانية الغربية.

ذكرت سلطات المدينة اليوم الثلاثاء أن الحريق اندلع في وقت متأخر من يوم الاثنين في مستشفى مارين في دوسلدورف.

توفي رجل يبلغ من العمر 77 عامًا في مكان الحادث.

وقال كريستوفر شوستر المتحدث باسم خدمات الاطفاء في دوسلدورف انه اصيب سبعة اشخاص بجروح خطيرة جراء استنشاق الدخان، يواجه أربعة منهم اصابات تهدد حياتهم.

ويجري التحقيق في سبب الحريق.

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