كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير إعلامية صومالية: نظام الحمدين يوسع نفوذه في مقديشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر مطلعة، إن نائب رئيس جهاز المخابرات القطري عبدالله محمد مبارك صالح الخليفة، وصل إلى مقديشو، في زيارة غير معلنة، تستهدف توسيع نفوذ نظام الحمدين في الصومال.

وكشفت المصادر، أن المسؤول القطري التقى مع فهد ياسين رئيس جهاز المخابرات الصومالي، حيث بحثا معا إمكانية تكثيف عملهما لضمان توسيع النفوذ القطري.

وتعرف الصحافة المحلية الصومالية الياسين بأنه "عميل قطر" الذي لم يخفِ الأمر منذ عمله في الحملة الانتخابية للرئيس الحالي محمد عبدالله فرماجو.

وفي الآونة الأخيرة، اتهمت تقارير إعلامية صومالية "الدوحة" بزيادة تدخلها في الشؤون الدّاخلية الصومالية، خاصة فيما يتعلق بتشكيل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

ولعب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني دوراً في إقناع فرماجو بتعيين فهد ياسين رئيسا لجهاز المخابرات والأمن الوطني الصومالي.

وأزاحت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الستار عن معلومات تؤكد زيارات لمسؤولين قطريين إلى الصومال، ووجود علاقات قوية بين الدوحة والحركات الإرهابية في هذا البلد.

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وأعرب السياسي الصومالي المعارض عبدالرحمن عبدالشكور عن قلقه من زيارة المسؤول القطري إلى بلاده، محذراً من محاولات الدوحة المستميتة للسيطرة على الأجهزة الأمنية والنجاح في تحقيق مخططاتها الإرهابية.

وفي عام 2017 تسلم الياسين منصب رئيس ديوان الرئاسة في مقديشو، بعد توليه إدارة حملة فرماجو خلال انتخابات الرئاسة في تلك السنة وتوفير الدعم المالي القطري لها، بحسب وسائل إعلام صومالية.

ومنذ تعيينه مديرا عاما للقصر الرئاسي مطلع 2017، ظل الياسين يتردد على قطر، الأمر الذي حدا بالصحافة الصومالية إلى انتقاده بشدة، واتهامه صراحة بالعمالة لصالح الدوحة.

ويسعى الرئيس فرماجو والقيادات المدعومة من قطر إلى تنفيذ مشروع تفكيك الجيش الصومالي وتقوية جهاز المخابرات، ما يؤثر على أمن البلاد، ويسرع خروج القوات الأفريقية منها، بحسب عبدالشكور.

تتفاوض قطر وإيران بنشاط مع رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خير، في مشروع مشترك بملايين الدولارات لاستغلال ما قد يكون رواسب كبيرة من اليورانيوم في وسط الصومال.

وتشير التقارير إلى أن الصفقة تشمل كل من الحكومة الصومالية وقطر إيران في كونسورتيوم تعدين ثلاثي غير عادي للغاية من شبه المؤكد أنه سيصبح أكبر شركة تجارية في هذا الماشية الذي يغلب عليه الماشية وزراعة الموز في المحيط الهندي ، وفقًا لمصادر دبلوماسية صومالية وغربية مطلعة .