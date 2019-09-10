كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تطلب من أستراليا والولايات المتحدة مشاركة تفاصيل حظر "هواوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في خطوة حذرة قبل بدء التنفيذ المخطط له، طلبت الهند من أستراليا تبادل التفاصيل المتعمقة التي دفعت حكومة مالكولم تورنبول، رئيس وزراء أستراليا الأسبق، إلى حظر شركة هواوي العملاقة للتكنولوجيا الصينية من شبكة الجيل الخامس في البلاد.

وزعمت المصادر، أن البلدين ناقشا هذه المسألة باستفاضة خلال حوار الأمن السيبراني الرفيع المستوى الذي عقد في نيودلهي الأسبوع الماضي. وتم تقديم الطلبات قبيل قرار نيودلهي الذي طال انتظاره بشأن شركة هواوي.

في الأسبوع الماضي، قالت وزارة الخارجية الهندية، إن كبار المسؤولين من الجانبين ناقشوا "التقنيات الحيوية" في حوار السياسة الإلكترونية بين الهند وأستراليا الثالث في نيودلهي.

وقالت وزارة الخارجية: "يقر كلا البلدين بأن هناك حاجة إلى تعاون دولي أكبر لمعالجة مخاطر الأمن السيبراني التي تشكلها أجهزة إنترنت الأشياء غير الآمنة حاليًا [و] لتشكيل معايير الأمان لأجهزة إنترنت الأشياء ومواءمتها على المستوى العالمي"، مع التشديد على أن البلدين سيتعاونان لتعزيز "الأمن عن طريق التخطيط" كعنصر أساسي في تطوير إنترنت الأشياء.

وأضافت المصادر، أيضًا، أنه تم تقديم أنواع مماثلة من الاستعلامات من قبل، وقد ناقشت كل من الهند والولايات المتحدة مخاوف بشأن المعدات الصينية في الشهر الماضي.

وقال السفير هارش فاردهان شرينجلا، مبعوث الهند إلى الولايات المتحدة، لمجلة "واشنطن إكزامنر"، يوم أمس الاثنين: "إننا نتفهم أن هناك بعض المخاوف الأمنية التي أُثيرت".

"نحن نفهم أيضًا، أن هناك حاجة لضمان أن يتم أيضًا النظر في أفضل الخيارات الاقتصادية. وفي هذا السياق، أعتقد أننا سنبحث جميع الخيارات قبل اتخاذ قرار - بما في ذلك، كما قلت، التقنيات البديلة التي قد تأتي".

وفي الوقت نفسه، أنشأت الهند لجنة أخرى مشتركة بين الوزارات حول شبكة الجيل الخامس ستوصي بما إذا كان ينبغي على نيودلهي المضي قدمًا في المعدات الأجنبية إلى ما بعد التجارب التي يمكن أن تبدأ في عام 2020 ومع 6 شركات تتنافس على الحقوق بما في ذلك شركة هواوي الصينية. ومع ذلك، لم توصي أول لجنة مشتركة بين الوزارات بفرض حظر على شركة هواوي في اختبار شبكة الجيل الخامس.

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في يوم الاثني، كررت شركة هواوي مجددًا مطالبتها باتخاذ قرار مستقل بشأن السماح بإجراء تجارب الجيل الخامس في البلاد.

وقال جاي تشن، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الهندية، مساء أمس الاثنين أثناء حديثه في منتدى التعاون الاقتصادي الهندي الصيني CII في نيودلهي: "نأمل أن تعامل الحكومة الهندية جميع الاستثمارات الأجنبية بشكل منصف وعادل، مما يوفر مجالًا متكافئًا لجميع الاستثمارات. كما نأمل أن تتخذ الحكومة الهندية قرارًا مستقلاً بشأن الجيل الخامس لصالح الهند على المدى الطويل، بصرف النظر عن بلد المنشأ".

واتهمت الولايات المتحدة شركة هواوي مرارًا وتكرارًا بتركيب ما يسمى بالشياء الخفية على منتجاتها لمساعدة بكين في جهود التجسس، وهو ما تنفيه الشركة والحكومة الصينية بشدة.

وفي سياق منفصل، قالت شركة التكنولوجيا الصينية "هواوي" أن الحكومة الأمريكية أصدرت تعليمات لتنفيذ القانون "بالإكراه" و"تحفيز" موظفيها على الانقضاض على الشركة، في الوقت الذي تزيد فيه من ردها على حملة أمريكية قد تهدد بقاءها.

قدمت شركة "هواوي" تأكيداتها في بيان صحفي وفي وثيقة غير مؤرخة.

وفي خضم حرب تجارية مع الصين، وضعت واشنطن صانع الهواتف الذكية رقم 2 في العالم على قائمة الكيانات في شهر مايو، مما أدى في الواقع إلى قطع وصولها إلى المكونات والتقنيات الأمريكية الأساسية، لا سيما تطبيقات وخدمات "جوجب" لأجهزة "أندرويد".

وقالت شركة "هواوي" أن الحكومة الأمريكية تستخدم سلطاتها القضائية والإدارية بالإضافة إلى وسائل أخرى لتعطيل أعمالها وعمل شركائها.

وقال متحدث باسم وزارة العدل إنه على الرغم من أنهم لا يعلقون على تحقيقات محددة، "في جميع الأمور، فإن أساليب التحقيق لدينا تمتثل للقانون وجميع موضوعات التحقيقات تتمتع بنفس الحقوق في الإجراءات القانونية المنصوص عليها في دستورنا والتي يحميها القضاء المستقل. "